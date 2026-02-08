Oroscopo della settimana dal 9 al 15 Febbraio 2026

La settimana dal 9 al 15 febbraio 2026 porta un cambiamento forte nel cielo. Gli astri indicano che si chiude un periodo emotivo e si apre uno nuovo, più deciso e più consapevole. È una fase in cui ci si aspetta di più da sé stessi e dagli altri, con un ritmo più intenso.

Transiti Planetari dal 9 al 15 Febbraio 2026 La settimana che va dal 9 al 15 febbraio 2026 segna un punto di svolta profondo nel cielo astrologico, un passaggio che chiude un ciclo emotivo e ne apre uno completamente nuovo, più netto, più consapevole, ma anche più esigente. Siamo in una fase in cui le

