Oroscopo la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 9 al 15 febbraio 2026 | Pesci e Cancro si risvegliano

La settimana dal 9 al 15 febbraio 2026 porta sorprese per i segni d’acqua. Pesci e Cancro si risvegliano con più energia e ottimismo, grazie a Venere e Mercurio in posizione favorevole. Le emozioni sono al centro, e si sentono più creativi e romantici, proprio in vista di San Valentino. Le stelle favoriscono momenti speciali e nuove opportunità per questi segni.

Quanto romanticismo nella classifica dei segni più fortunati della settimana che va dal 9 al 15 febbraio 2026, grazie a Venere e Mercurio nel segno dei Pesci proprio per San Valentino! Cancro e Pesci emozionati e creativi.

