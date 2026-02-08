L’oroscopo della settimana dal 9 al 15 febbraio 2026 per tutti i segni | Pesci e Cancro romanticoni

Questa settimana, dal 9 al 15 febbraio 2026, Venere entra in Pesci e cambia il modo di vivere i sentimenti. Pesci e Cancro si preparano a vivere momenti più romantici e più intensi. Le coppie saranno più attente alle emozioni, mentre i single potranno incontrare qualcuno di speciale. È il momento di lasciarsi andare e di godersi le emozioni che arrivano.

