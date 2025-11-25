Genova quando la realtà si capovolge | il Secolo XIX giustifica l’assalto antifascista

Roma, 25 nov – A leggere le ricostruzioni pubblicate dal Secolo XIX sull ‘assalto antifascista di Genova, si ha la sensazione inquietante di assistere a un capovolgimento della realtà. Il giornalista Marco Fagandini riporta che la Procura intenderebbe accertare “ l’esatta dinamica che ha portato a uno scontro evitato ”, fino a suggerire che la tensione possa essere sorta come reazione a una provocazione dei militanti di CasaPound e del Blocco Studentesco presenti nella sede di via Montevideo. L’ipotesi, più che ardita, è completamente sganciata dai fatti. Genova, dopo l’assalto anche la beffa. I militanti del Blocco Studentesco si trovavano all’interno dei propri locali, impegnati in un aperitivo privato e non esposti in alcun modo all’esterno. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

