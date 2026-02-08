Domani alle 18.30 si svolgerà nell’aula magna della scuola Mazzini un’assemblea aperta ai cittadini. Comune e Pisamo spiegheranno gli effetti pratici della Ztl stadio, rispondendo alle domande dei presenti. L’appuntamento è importante per capire come cambieranno le abitudini quotidiane in zona.

L’appuntamento è per domani alle 18.30 nell’aula magna della scuola "Mazzini". Sarà lì che Comune, e Pisamo, informeranno sugli effetti concreti dell’introduzione della Ztl stadio. In vista della prossima attivazione della Zona a traffico limitato nel quartiere di Porta a Lucca, infatti, che sarà in vigore in occasione delle gare casalinghe del Pisa, l’amministrazione comunale insieme alla società municipalizzata che si occupa di mobilità hanno organizzato un incontro pubblico aperto alla cittadinanza per illustrare il provvedimento e fornire tutti i chiarimenti necessari. L’assemblea si svolgerà nell’aula magna della scuola del quartiere, in via Orazio Gentileschi 10 e saranno presenti il sindaco di Pisa, Michele Conti, l’assessore alla mobilità, Massimo Dringoli, il presidente e il direttore di Pisamo, Alberto Giovannelli e Alessandro Fiorindi e il personale tecnico della società. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ora l’assemblea. Incontro fissato con i cittadini

Approfondimenti su Mazzini Incontro

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Mazzini Incontro

Argomenti discussi: Ora l’assemblea. Incontro fissato con i cittadini; Caporalato: Cgil e Flai, ok del Cnel è passo avanti, ora servono fatti; Mps riscrive lo statuto, sì plebiscitario dei soci. Ora il piano Mediobanca; Morte assistita: il Senato francese boccia il disegno di legge.

Pd Abruzzo, venerdì l’incontro con parti sociali e produttive sul documento programmaticoPescara. Pd Abruzzo, venerdì l’incontro con parti sociali e produttive sul documento programmatico regionale. In vista dell’Assemblea Regionale che si ... abruzzolive.it

Spiagge Spotorno: boom di prenotazioni e posti esauriti in poche ore per l’incontro sul Piano spiaggeSpiagge Spotorno: boom di prenotazioni e posti esauriti in poche ore per l’incontro sul Piano spiagge ... msn.com

ASSEMBLEA DEI SINDACI E DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI DELLA SARDEGNA. Stamattina a Cagliari tanti sindaci, provenienti da varie parti della Sardegna, hanno partecipato all’Assemblea dell'Anci. L’incontro è stato un’occasione per fare il punto sull facebook