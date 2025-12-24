Il Napoli è pronto a concentrarsi sulle possibili mosse da effettuare nel prossimo calciomercato invernale, che aprirà le porte il prossimo 1 gennaio. Non solo entrate, difatti, la prima uscita potrebbe riguardare Luca Marianucci: forte pressing del Torino sul difensore italiano. Mercato napoli, Marianucci verso il Torino: la situazione. Poco spazio trovato fin qui per il difensore ex Empoli. Marianucci potrebbe lasciare Napoli a soli sei mesi dal suo arrivo in azzurro. Il Torino è la squadra in vantaggio, ed è in forte pressing come confermato dal nuovo direttore sportivo granata Gianluca Petrachi prima della gara contro il Sassuolo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

L'azzurro saluta il Napoli ma resta in Serie A: fissato l'incontro con l'agente!

