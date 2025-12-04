Morto sul lavoro a 27 anni | incontro con l’azienda presidio e assemblea con i lavoratori

Bergamonews.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Montello. Già dalle prime luci dell’alba i lavoratori della Montello Spa si sono ritrovati fuori dai cancelli dell’azienda in via Filzi 3 con un presidio e per la giornata di sciopero indetta per giovedì 4 dicembre da Cgil e Uil, dopo la morte di Mohssine Ghouati, 27 anni, schiacciato da un rullo trasportatore. È stato dichiarato lo sciopero di tutta le giornata unitariamente Uil e Cgil. Alle 10 di giovedì 4 dicembre verranno accolti dai vertici della società, mentre alle 13 è prevista un’assemblea con tutti i lavoratori. Giacomo Riccardi, segretario Uil Trasporti, afferma: “Eravamo qui fuori dalla Montello già ieri sera e questa mattina incontreremo i lavoratori. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

