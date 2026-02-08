Ora di religione cattolica uno studente ferrarese su tre la ‘salta’ | i numeri e il trend negativo

Quasi un studente su tre a Ferrara salta l’ora di religione cattolica. I numeri sono in crescita anche nel resto d’Italia. La scelta di non frequentare questa materia diventa sempre più comune tra i giovani, che spesso preferiscono dedicare il tempo ad altri impegni o attività. La tendenza preoccupa alcuni insegnanti e genitori, mentre altri considerano questa scelta come un segnale di un cambiamento nel modo di pensare delle nuove generazioni.

Ogni anno i giovani che non seguono l’insegnamento aumentano dell’1%. Il confronto tra Nord e Sud Quasi uno studente ferrarese su tre non si avvale dell’insegnamento di religione. E i numeri – in tutta Italia – sono in aumento. E’ la fotografia da Uaar (Unione degli atei e agnostici razionalisti) che ha disegnato una mappa dettagliata dello Stivale, basandosi sui dati forniti dal Ministero dell'Istruzione. Il trend di ‘assenza’, come detto, è in ascesa. Al netto di ciò che in futuro si potrà o dovrà fare a livello politico per gestire il fenomeno, ecco il quadro aggiornato all’anno scolastico 20242025.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

L'università Cattolica ha annunciato il nuovo consiglio d'amministrazione per il quadriennio 2026-2029, presieduto dalla rettrice Elena Beccalli.

