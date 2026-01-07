Il nuovo consiglio d' amministrazione della Cattolica | per la prima volta c' è anche uno studente

L'università Cattolica ha annunciato il nuovo consiglio d'amministrazione per il quadriennio 2026-2029, presieduto dalla rettrice Elena Beccalli. Per la prima volta, nel consiglio è stato inserito anche uno studente, segnando un passo importante verso una maggiore rappresentanza e partecipazione degli studenti nelle decisioni istituzionali. Questa novità riflette l'impegno dell'ateneo nel coinvolgimento attivo di tutte le componenti dell'università.

L'università Cattolica ha un nuovo consiglio d'amministrazione (presieduto dalla rettrice Elena Beccalli) per il quadriennio 2026-2029. Come da Statuto, i nuovi dieci membri sono stati nominati dall'Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori, ente fondatore dell'ateneo milanese.

