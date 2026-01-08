Roma Ama assume 250 operatori ecologici a tempo indeterminato

Roma, 8 gennaio 2026 – Ama ha completato la selezione di 250 operatori ecologici a tempo indeterminato, in conformità con l’accordo stipulato con le rappresentanze sindacali RSU, CGIL, CISL, UIL e FIADEL. Questa assunzione mira a rafforzare il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti nella città, assicurando continuità e qualità nel rispetto delle normative vigenti.

Roma, 8 gennaio 2026 – Sono concluse le operazioni di selezione avviate da AMA a seguito dell’accordo sottoscritto con la RSU e le Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL, UIL e FIADEL. In base a quanto previsto dall’intesa sindacale e dall’approvazione del Piano di Gestione Annuale (PGA) da parte di Roma Capitale, l’azienda procederà all’assunzione con contratto a tempo indeterminato non solo dei 100 operatori ecologici inizialmente previsti dal bando, ma anche di ulteriori 150 unità attraverso lo scorrimento della graduatoria. L’accordo sindacale ha l’obiettivo di rafforzare gli organici di AMA e di valorizzare l’esperienza maturata dai lavoratori che hanno prestato servizio con contratto a tempo determinato durante il periodo del Giubileo, riconoscendone il contributo operativo e professionale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Leggi anche: L'Ama assumerà a tempo indeterminato 250 nuovi operatori Leggi anche: L'Ingv di Catania assume: assunzioni a tempo indeterminato per operatori tecnici all'Osservatorio Etneo La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. L' Ama assumerà a tempo indeterminato 250 nuovi operatori. Lavoro: a Roma assunzione per 250 operatori in Ama di cui cento precari Giubileo - Nel 2026, l'azienda comunale Ama procederà all'assunzione di 250 operatori, tra cui addetti allo spazzamento e alla raccolta dei rifiuti. romadailynews.it Ama assume per il Giubileo: cercasi 250 addetti a pulizia delle strade e raccolta dei rifiuti - Obiettivo: garantire nei mesi dell'Anno Santo, si legge, "un idoneo servizio" ... romatoday.it Roma, servono 250 netturbini per i mesi del Giubileo. Si candidano in 11 mila - Questa volta non si tratta di un’iniziativa di volontariato, ma della massiccia risposta al bando lanciato dall’Ama per l’assunzione a ... ilmessaggero.it E' accaduto in piazza Roma, al lavoro i carabinieri facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.