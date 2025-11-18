Concorsone Asìa assume nuovi operatori ecologici

E' stata prorogata la graduatoria del concorsone Asìa e verrà attuato lo scorrimento che consentirà di assumere nuovi operatori ecologici che saranno impiegati per la cura del verde pubblico e colmare così le evidenti carenze in organico. I nuovi lavoratori potranno rafforzare i servizi di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Concorsone, Asìa assume nuovi operatori ecologici

