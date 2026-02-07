La ragazza di 17 anni è stata trovata morta nel fiume a Nizza Monferrato. Un 20enne, Alex Manna, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di omicidio. Secondo quanto si apprende, lui avrebbe confessato di aver ucciso Zoe e avrebbe tentato di incolpare un nordafricano, ma gli investigatori continuano a lavorare per capire cosa sia realmente successo. La comunità è sotto choc per questa tragedia.

Un ragazzo di 20 anni, Alex Manna, è stato fermato dai carabinieri per l'omicidio di Zoe Trinchero, la diciassettenne trovata senza vita a Nizza Monferrato (Asti) nella tarda serata di ieri. Il giovane è stato ascoltato a lungo dagli investigatori e, davanti a un pubblico ministero della procura di Alessandria, che coordina le indagini per competenza territoriale, ha confessato. Ora è stato portato in carcere. Il 20enne sarebbe stato l'ultimo a vedere Zoe Trinchero prima della morte e, secondo quanto emerso finora, non avrebbe avuto con lei alcun legame sentimentale. Fin dalle prime ore delle indagini, i carabinieri hanno rilevato evidenti incongruenze nelle dichiarazioni dello stesso ragazzo, ascoltato in caserma, alla presenza del suo legale, dal pubblico ministero Giacomo Ferrando. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Zoe Trinchero trovata morta a 17 anni in un fiume ad Asti, confessa un 20enne: è Alex Manna. «Ha provato a incolpare un nordafricano»

Approfondimenti su Zoe Trinchero

I carabinieri hanno arrestato un ragazzo di 20 anni per l’omicidio di Zoe Trinchero, la ragazza di 17 anni trovata senza vita in un fiume a Nizza Monferrato.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Zoe Trinchero

Argomenti discussi: Asti, la 17enne Zoe Trinchero trovata morta in un corso d'acqua a Nizza Monferrato: sul corpo segni di violenza; Omicidio Zoe, l’amico 19enne confessa; Nizza Monferrato, ragazza di 17 anni uccisa e gettata nel Rio: in caserma un amico; Ilaria Spada: Mio marito Kim Rossi Stuart? La nostra relzione è importante per i figli. Se non sei una buona moglie non puoi essere una...

Nizza Monferrato, Zoe Trinchero trovata morta in un canale. A ucciderla è stato il suo ex, il 20enne ha confessatoC’è un fermo per l’omicidio di Zoe Trinchero. Si tratta di un 20enne, M. A.G., che, pressato dalle risultanze investigative, ... affaritaliani.it

Zoe Trinchero trovata morta a 17 anni in un fiume ad Asti, fermato un 20enne: ha confessatoUn ragazzo di 20 anni è stato fermato dai carabinieri per l'omicidio di Zoe Trinchero, la diciassettenne trovata senza vita a Nizza Monferrato (Asti) nella tarda serata di ieri. ilmessaggero.it

ULTIM’ORA Un ragazzo di 20 anni è stato arrestato per l’omicidio di Zoe Trinchero, la 17enne trovata senza vita nel rio di Nizza Monferrato facebook

Un ragazzo di 20 anni è stato fermato dai carabinieri per l'omicidio di Zoe Trinchero,la 17enne trovata senza vita in un canale a Nizza Monferrato. Ascoltato a lungo dagli investigatori e,davanti a un pubblico ministero della procura di Alessandria,ha confessato x.com