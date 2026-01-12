Verifiche in un autolavaggio scattano sanzioni per oltre settemila euro

Durante il weekend ad Acireale, la polizia ha effettuato controlli approfonditi nelle strade e nelle piazze della città, con particolare attenzione alle zone frequentate dai giovani. L’attività di monitoraggio ha portato a verifiche in diversi autolavaggi, con conseguenti sanzioni per oltre settemila euro. Questi controlli rientrano nell’azione di prevenzione e sicurezza promossa per garantire un ambiente più sicuro per tutti i cittadini.

Controlli della polizia ad Acireale nel weekend appena trascorso. Gli agenti hanno passato al setaccio strade e piazze, dal centro alla periferia per attuare una capillare attività di monitoraggio e vigilanza, specialmente in luoghi frequentati da giovani, per prevenire episodi di criminalità e.

