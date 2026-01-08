Olio d’oliva Errico FI | Allarme concorrenza sleale Difendere il made in Italy e l’oro giallo del Sannio

L’aumento della produzione di olio d’oliva in Tunisia, che potrebbe superare l’Italia come secondo maggiore produttore mondiale, solleva preoccupazioni sul futuro del settore olivicolo italiano. È importante monitorare questa dinamica e promuovere strategie per tutelare il Made in Italy e l’eccellenza dell’olio d’oliva del Sannio, riconosciuto per qualità e tradizione. La questione richiede attenzione da parte delle istituzioni per garantire la tutela del nostro patrimonio agroalimentare.

Tempo di lettura: 2 minuti "La notizia della Tunisia pronta a superare l'Italia come secondo produttore mondiale di olio d'oliva deve far scattare un campanello d'allarme serio e immediato per le istituzioni europee, nazionali e regionali". Così il consigliere regionale di Forza Italia Fernando Errico interviene sullo scenario delineato dal Financial Times, che annuncia per la stagione 2025-26 un raccolto tunisino compreso tra 380 e 400 mila tonnellate, con proiezioni fino a 500 mila tonnellate e una forte spinta sulle esportazioni verso l'Unione europea. "Parliamo di un comparto – prosegue Errico – che rischia di essere travolto da una concorrenza che non gioca ad armi pari.

