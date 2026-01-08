Olio d’oliva Errico FI | Difendiamo il made in Sannio dalla concorrenza sleale
Errico, rappresentante del Sannio, sottolinea l’importanza di tutelare il made in Italy dell’olio d’oliva di fronte alla crescente concorrenza internazionale, in particolare quella tunisina. La possibile supremazia della Tunisia come secondo produttore mondiale richiede un intervento deciso da parte delle istituzioni europee, nazionali e regionali per preservare la qualità e l’identità del prodotto italiano.
«La notizia della Tunisia pronta a superare l'Italia come secondo produttore mondiale di olio d'oliva deve far scattare un campanello d'allarme serio e immediato per le istituzioni europee, nazionali e regionali». Così il consigliere regionale di Forza Italia Fernando Errico .
