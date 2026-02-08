Olimpiadi tutte le opportunità per chi è rimasto senza biglietto
Chi non ha trovato il biglietto per le gare delle Olimpiadi invernali può comunque vivere l’atmosfera dei Giochi. Sono diverse le opzioni per avvicinarsi alle manifestazioni, come eventi in centro, esposizioni o semplici visite nelle aree dedicate. In molti si chiedono come fare, ma ci sono alternative pratiche e accessibili per chi vuole partecipare all’evento senza aver prenotato in anticipo.
Ci sono diverse possibilità di avvicinarsi ai Giochi invernali anche se si è rimasti senza un biglietto per le gare. Le sedi olimpiche mettono infatti a disposizione spazi per rendere l’esperienza condivisa: ecco quali sono quelli di Milano.I Fan VillageI primi punti d’incontro per il pubblico.🔗 Leggi su Milanotoday.it
Chi veste chi alle Olimpiadi Invernali 2026? Tutte le divise più belle (e griffate) dei Paesi in gara
Durante le Olimpiadi Invernali 2026, le divise delle nazioni partecipanti sono il risultato di collaborazioni tra marchi di moda e aziende sportive di alto livello.
Fontana di Trevi, da oggi si paga il biglietto d'ingresso: come acquistarlo, quanto costa e chi può entrare gratis. Tutte le novità
Da oggi entra in vigore il nuovo biglietto d’ingresso alla Fontana di Trevi.
