I cardinali Usa vicini al Papa contro Trump | Le sue politiche sono distruttive

Recenti dichiarazioni dei cardinali statunitensi vicini al Papa evidenziano un certo dissenso nei confronti delle politiche di Donald Trump. La posizione dei porporati sottolinea come l’orientamento della Chiesa, sotto il pontificato di Leone XIV, si stia distinguendo da alcune scelte dell’ex presidente. Questa dinamica riflette un rapporto complesso tra la Chiesa e la politica americana, evidenziando una distanza rispetto a posizioni considerate dannose o divisive.

Se qualcuno, con l’elezione a pontefice di Papa Leone XIV, si aspettava una Chiesa più vicina agli Stati Uniti e a Donald Trump, di certo ora è stato smentito. Tre cardinali statunitensi, infatti, hanno pubblicato un comunicato congiunto per criticare la politica estera e l’aggressività del presidente Usa. Si tratta degli arcivescovi di Washington, Chicago e Newark, considerati vicini al Papa. Blase Joseph Cupich, arcivescovo di Chicago, Robert McElroy, arcivescovo di Washington, e Joseph William Tobin, arcivescovo di Newark, hanno scritto in una lettera che “il ruolo morale degli Stati Uniti d’America nell’affrontare il male nel mondo e nel costruire una pace giusta è ridotto a categorie partigiane che incoraggiano la polarizzazione e le politiche distruttive”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

