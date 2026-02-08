Olimpiadi terribile caduta! Arriva l’elisoccorso a Cortina Urlo atroce

Durante la discesa libera delle Olimpiadi invernali di Cortina, Lindsey Vonn è caduta pesantemente lungo il tracciato. La campionessa statunitense è scivolata e ha finito per rimanere a terra, provocando un urlo di dolore e la corsa immediata dell’elicottero per soccorrerla. La scena ha lasciato tutti senza parole, mentre i tifosi sperano in un suo pronto recupero.

Il sogno olimpico di Lindsey Vonn si spezza nel modo più crudo tra le nevi di casa nostra. Durante la discesa libera delle Olimpiadi invernali, svoltasi proprio oggi domenica 8 febbraio, la fuoriclasse statunitense è stata protagonista di una brutta caduta lungo il tracciato ampezzano. La scena ha gelato il pubblico presente: la sciatrice è rimasta a terra dolorante ed è stata immediatamente raggiunta dai medici. Dopo i primi soccorsi prestati direttamente sulla neve, la campionessa è stata portata via in elicottero verso il presidio ospedaliero più vicino. Inevitabile la decisione della giuria, che ha subito disposto l'interruzione della gara.

