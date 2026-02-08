Durante la discesa alle Olimpiadi di Milano-Cortina, Lindsey Vonn è caduta rovinosamente, rompendosi il crociato. La campionessa statunitense ha urlato forte mentre gli uomini dell’elisoccorso la portavano via, interrompendo la gara. La sua discesa si è fermata bruscamente e ora si teme il peggio per l’atleta.

Un brutto incidente alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: la campionessa statunitense Lindsey Vonn è caduta durante la Discesa nel corso della gara di sci ed è rimasta a terra urlando dal dolore, pochi secondi dopo la partenza. Per Vonn è arrivato l’elisoccorso. L’atleta USA era in gara nonostante un problema con il crociato. Dopo una breve interruzione la competizione è ripartita. Incidente per Lindsey Vonn Il podio della Discesa dell'8 febbraio alle Olimpiadi invernali Da Crans-Montana a Milano-Cortina, chi è Lindsey Vonn Incidente per Lindsey Vonn Nella tarda mattinata di domenica 8 febbraio Lindsey Vonn, in gara per gli Stati Uniti, è caduta rovinosamente pochi secondi dopo l’inizio della gara di Discesa. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Caduta choc per Lindsey Vonn col crociato rotto alle Olimpiadi e Discesa interrotta, le urla e l'elisoccorso

Approfondimenti su Lindsey Vonn

Lindsey Vonn ha sorpreso tutti dopo la caduta a Crans-Montana.

Lindsey Vonn si è fatta male durante una discesa libera sulla Tofana.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Lindsey Vonn

Argomenti discussi: Lindsey Vonn choc dopo la caduta a Crans-Montana: Ho il crociato rotto, ma alle Olimpiadi gareggio lo…; Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, discesa libera femminile: Goggia è terza. Brutta caduta per Lindsey Vonn; Crans-Montana, annullata la discesa di Coppa del Mondo: Troppo pericolosa. Caduta per Lindsey Vonn; Siamo state le apripista per Goggia e Brignone. Le avessi sfidate, chissà...

Lindsey Vonn, caduta choc a Milano Cortina: il crociato rotto, il ritorno in pista per l'ultima gara della carriera, l'infortunio. Cosa è successoDal sogno olimpico all’incubo in pochi secondi. Lindsey Vonn, leggenda dello sci alpino, è caduta rovinosamente durante la discesa ... msn.com

Lindsey Vonn, caduta choc durante la discesa libera: l'americana grida per il dolore, portata via in elicotteroL’elicottero giallo del Suem sta atterrando sulla pista Olympia della Tofana per soccorrere la regina di Cortina. Caduta choc per Lindsey Vonn ... msn.com

Lindsey Vonn caduta choc sulla pista Olympia della Tofana poco dopo la partenza: le urla di dolore e gli interminabili minuti a terra. L'arrivo dell'elicottero del Suem facebook

2018 2022 2026 "Not too bad", Sofia! Goggia conquista la medaglia di bronzo nella discesa femminile, in una gara condizionata dalla drammatica caduta da Lindsey Vonn. Terza volta sul podio olimpico per la bergamasca, già vincitrice nel 2018 e vice- x.com