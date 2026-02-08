Olimpiadi Sofia Goggia vince il bronzo nella discesa libera femminile

Sofia Goggia conquista il bronzo nella discesa libera femminile ai Giochi di Milano Cortina. La sportiva italiana è riuscita a salire sul podio, portando a casa una medaglia importante per l’Italia. La gara si è svolta stamattina tra molte emozioni e qualche sorpresa, e Goggia ha dimostrato ancora una volta la sua bravura sulla neve.

Sofia Goggia ha vinto la medaglia di bronzo nella discesa libera femminile ai Giochi di Milano Cortina. L’oro è andato alla campionessa mondiale in carica, la statunitense Breezy Johnson, che ha preceduto di 4 centesimi la tedesca Emma Aicher (argento) e di 58 centesimi la sciatrice azzurra. Per Goggia si tratta del terzo podio olimpico in carriera in discesa libera dopo l'oro di PyeongChang 2018 e l'argento di Pechino 2022. “Mi manca l'ultimo colore alle Olimpiadi”, aveva commentato poco prima della fine della gara. “Sono rimasta focalizzata su quello che dovevo fare, avevo gli incubi della prima traversa che oggi mi è riuscita bene mentre ho sbagliato alle Tofane.🔗 Leggi su Milanotoday.it

