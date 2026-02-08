Sofia è bronzo! Goggia terza in discesa libera a Cortina dietro a Johnson e Aicher

Sofia Goggia conquista il bronzo nella discesa libera di Cortina. La campionessa italiana si aggiudica una medaglia olimpica in più, questa volta a Milano-Cortina, chiudendo al terzo posto dietro a Breezy Johnson e Emma Aicher. La gara si decide negli ultimi istanti, con Goggia che si ferma a quattro centesimi dal secondo posto.

L’oro di Pyeongchang, l’argento di Pechino e ora il bronzo di Milano-Cortina. Sofia Goggia completa il suo personale podio olimpico nella discesa libera di domenica 8 febbraio, mettendosi al collo un’altra medaglia grazie al terzo posto sull’Olympia delle Tofane, nella sua Cortina, battuta soltanto dalla statunitense Breezy Johnson e dalla tedesca Emma Aicher, rispettivamente vincitrice di giornata e seconda classifica per soli 4 centesimi. Il sole illumina le Alpi dopo le nevicate degli scorsi giorni che hanno portato alla cancellazione della prima prova cronometrata e hanno limitato anche gli ulteriori due allenamenti che hanno anticipato la gara — nei quali Goggia ha messo a segno un 6° e 8° tempo che l’hanno aiutata a prendere le misure ad un tracciato particolarmente tosto.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Approfondimenti su Sofia Goggia

La gara di discesa libera femminile si è conclusa con Petra Goggia in terza posizione, dietro a Aicher e Johnson.

Sofia Goggia torna sul podio olimpico.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Sofia Goggia

