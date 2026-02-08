La discesa libera femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina si conclude con una medaglia di bronzo per Sofia Goggia. La sciatrice italiana ha dato tutto sulla pista, conquistando il podio. Purtroppo, Lindsey Vonn è uscita di scena dopo una brutta caduta.

AGI - Medaglia di bronzo per Sofia Goggia nella discesa femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina. L'azzurra ha chiuso in 1.36.69, preceduta dalla tedesca Emma Aicher, argento in 1.36.14. L'oro è andato all'americana Breezy Johnson (1.36.10). La gara era stata interrotta per il grave infortunio a Lindsey Vonn. È la quarta medaglia dell'Italia dopo l'oro, l'argento e il bronzo della prima giornata di gare. È la terza medaglia a cinque cerchi per la bergamasca dopo l'oro di Pyeongchang e l'argento di Pechino. In questa gara era attesa anche Federica Brignone, che ha chiuso al 10° posto, mentre tra le altre azzurre Laura Pirovano si è piazzata sesta e Nicol Delago undicesima La caduta di Lindsey Vonn . 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Discesa libera femminile: bronzo per Sofia Goggia. Brutta caduta per Vonn

Sofia Goggia nella storia: bronzo nella discesa libera!Bronzo storico per Sofia Goggia nella discesa libera di Milano Cortina 2026, l’azzurra è alla terza medaglia olimpica. generationsport.it

Milano Cortina 2026, Sofia Goggia è di bronzo nella discesaA vincere sull'Olympia delle Tofane è la statunitense Breezy Johnson, davanti alla tedesca Emma Aicher. Federica Brignone chiude in top 10 ... sportal.it

ULTIM’ORA: SOFIA GOGGIA È BRONZO IN DISCESA LIBERA! #MilanoCortina2026 x.com

Sofia Goggia scrive un'altra pagina di storia facebook