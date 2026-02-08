Dominik Fischnaller bronzo nel singolo maschile di slittino

Dominik Fischnaller conquista il bronzo nello slittino ai Giochi di Milano Cortina 2026. La gara si è svolta questa mattina, e il pilota italiano ha dato il massimo, ottenendo un risultato storico. La sua medaglia rappresenta una grande soddisfazione per la squadra azzurra e per gli appassionati di sport invernali.

CORTINA - Dominik Fischnaller medaglia di bronzo nello slittino ai Giochi invernali di Milano Cortina 2026. Terzo dopo le prime due run, svolte nella giornata di ieri, e terzo dopo la terza e la quarta heat, il 32enne carabiniere di Bressanone termina alle spalle del tedesco Max Langenhan, oro in 3'31"191, e dell'austriaco Jonas Mueller, argento in 3'31"787. Si ferma sul 3'32"125 il tempo di Fischnaller, che chiude a 0"934 da Langenhan e conquista la seconda medaglia olimpica della carriera, dopo il bronzo ai Giochi di Pechino 2022. Quella di Fischnaller è l'ottava medaglia della spedizione azzurra alle Olimpiadi di Milano Cortina, dopo l'oro di Lollobrigida (pattinaggio velocità), gli argenti di Franzoni (sci alpino) e del biathlon (staffetta mista) e i bronzi di Goggia (sci alpino), Paris (sci alpino), Lorello (pattinaggio velocità) e Dalmasso (snowboard). Approfondimenti su Fischnaller Bronzo LIVE Slittino, Prove singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: ultime rifiniture per Dominik Fischnaller e Felderer Questa mattina si sono svolte le ultime prove di slittino singolo maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina. LIVE Slittino, Singolo maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Dominik Fischnaller si gioca una medaglia! Questa mattina Dominik Fischnaller ha corso le ultime due manche della gara di slittino maschile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Fischnaller Bronzo Argomenti discussi: Slittino, Dominik Fischnaller non tradisce mai: bronzo e ottava medaglia per l'Italia; Italia da copertina nelle prove di slittino: vola Fischnaller, bene anche Felderer; Dominik Fischnaller punta al podio nello slittino sulla pista più contestata, è terzo dopo le discese di oggi; Dominik Fischnaller alla vigilia della gara: Spero nel freddo per i nostri materiali. Dominik Fischnaller si conferma sul podio 4 anni dopo: bronzo olimpico nello slittino, Langenhan egemoneArriva un'altra medaglia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 per il paese ospitante. Dopo due giorni di gara praticamente perfetti Dominik Fischnaller ... oasport.it Fischnaller fa il bis dopo Pechino e si prende il bronzo nello slittino singolo: ottava medaglia per l'ItaliaDominik Fischnaller si prende la medaglia di bronzo nello slittino anche ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 dopo quella di Pechino nel ... fanpage.it Arriva un altro bronzo per l'Italia, sul terzo gradino del podio dello Slittino con Dominik Fischnaller

