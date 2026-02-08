Olimpiadi Pattinaggio Artistico | Italia in zona podio al Team Event

L’Italia si avvicina alle medaglie nel pattinaggio artistico alle Olimpiadi. Nella serata di ieri, le gare di corto maschile e danza libera hanno confermato la buona prova degli azzurri, che si mantengono in zona podio nel Team Event.

Italia ancora in zona podio al Team Event. In serata si sono svolte le gare di corto maschile e danza libera, che hanno visto gli azzurri ben figurare. I risultati permettono di tenere il terzo posto nella prova di Team Event di Pattinaggio Artistico. L’Italia resta aggrappata al sogno olimpico nel Team Event di pattinaggio di figura a Milano Cortina 2026. Dopo lo short program individuale maschile e la danza libera di oggi, la Nazionale azzurra conserva la terza posizione provvisoria, centrando l’accesso alla fase decisiva della gara a squadre al termine di una serata ad altissima tensione sul ghiaccio dell’Unipol Forum di Assago.🔗 Leggi su Sportface.it

L’Italia resta sul podio nel pattinaggio artistico.

Questa sera, durante la prova a squadre delle Olimpiadi, l’Italia si mantiene in corsa per il podio grazie alle prestazioni di Guignard e Fabbri.

LIVE Pattinaggio artistico, Prova a squadre Olimpiadi in DIRETTA: Grassl e Guignard/Fabbri tengono l’Italia in zona podioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.57: Questa la classifica della free dance: 1 CHOCK Madison / BATES Evan – 133.23 2 GUIGNARD Charlene / FABBRI ... oasport.it

A che ora il pattinaggio artistico oggi in tv, Olimpiadi 2026: programma 7 febbraio, streaming, italiani in garaL'Italia del pattinaggio di figura ritorna in pista. Oggi, sabato 7 febbraio, si svolgerà la seconda giornata valida per il Team Event alle Olimpiadi di ... oasport.it

Intanto l'Italia del pattinaggio di figura va in finale! Basta l'87.54 di Daniel Grassl per restare davanti alla Georgia. Bene! Alle 22.05 comincia la finale con le coppie di artistico Forza azzurri! #OlimpiadiInvernali2026 #Olimpiadi #MilanoCortina x.com

Anche alle Olimpiadi il pattinaggio di figura prevede delle gare individuali e di coppia. Mentre alcuni elementi specifici si applicano agli eventi di coppie di artistico (come i sollevamenti e i lanci) e alla danza su ghiaccio (dove salti e sollevamenti sono limitati e facebook