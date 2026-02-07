LIVE Pattinaggio artistico Prova a squadre Olimpiadi in DIRETTA | Grassl e Guignard Fabbri tengono l’Italia in zona podio

Questa sera, durante la prova a squadre delle Olimpiadi, l’Italia si mantiene in corsa per il podio grazie alle prestazioni di Guignard e Fabbri. I due pattinatori italiani hanno concluso la loro performance con un punteggio di 124.22, che li mette in testa alla classifica momentaneamente. La gara continua e i risultati restano ancora aperti, ma per ora il team azzurro può sorridere.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.37: Guignard e Fabbri totalizzano un punteggio di 124.22, che significa PRIMO POSTO! 22.35: L'ovazione del pubblico del Forum per Charlene e Marco, punteggio tecnico più alto dei georgiani. Vediamo il punteggio 22.33: Livello non altissimo per il sollevamento in cerchio 3 per l'uomo e 2 per la donna ma andrà rivisto 22.31: Livello 3 per entrambi sulla sequenza di passi, 4 per il sollevamento 22.30: Livello 4 per i twizzle 22.27: E' il momento più atteso con la coppia più titolata del pattinaggio italiano, campione in carica, che ha come obiettivo l'ennesima medaglia europea e ritrovare fiducia dopo una prima parte di stagione senza squilli: Charlene Guignard Marco Fabbri, 36 anni lei, di Brest (Francia), 37 anni lui, nato a Milano.

