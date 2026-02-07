Pattinaggio artistico | Grassl non è perfetto ma Egadze resta dietro Italia ancora terza al Team Event!

L’Italia resta sul podio nel pattinaggio artistico. Nonostante qualche errore, Grassl non è perfetto, ma Egadze si mantiene dietro di lui. L’Italia conferma la terza posizione nel Team Event alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, assicurandosi l’accesso alla fase successiva anche dopo lo short program individuale maschile. La gara è ancora aperta e i nostri pattinatori continuano a lottare per migliorare il punteggio.

Siamo ancora davanti, anche se con il brivido. L’Italia conserva la terza posizione anche dopo lo short program individuale maschile, assicurandosi così l’ingresso nella seconda fase del Team Event di pattinaggio di figura valido per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Una gara difficilissima quella appena consumatasi sul ghiaccio dell’Unipol Forum Arena, dove la tensione da parte di Daniel Grassl è stata palpabile. Sì perché l’altoatesino, entrato in pista come primo del secondo gruppo di lavoro, ha commesso un errore nella combinazione, viziata da un arrivo scomposto dal triplo lutz che non gli ha consentito di agganciare il triplo toeloop, accontentandosi di un doppio realizzato in qualche modo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pattinaggio artistico: Grassl non è perfetto, ma Egadze resta dietro. Italia ancora terza al Team Event! Approfondimenti su Grassl Egadze Pattinaggio artistico: ufficializzate le squadre qualificate per il Team Event di Milano Cortina 2026. Italia terza forza Sono state ufficializzate le squadre qualificate per il Team Event di pattinaggio artistico alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Milano Cortina 2026, Conti-Macii illuminano il Forum: Italia terza nel team event di pattinaggio artistico Gli atleti italiani di pattinaggio artistico hanno conquistato un terzo posto nel team event a Milano, davanti al pubblico del palazzetto. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Grassl Egadze Argomenti discussi: A che ora il pattinaggio artistico oggi in tv, Olimpiadi 2026: programma 7 febbraio, streaming, italiani in gara; Alle Olimpiadi invernali De Bernardis dell’Ice Club Torino porta Grassl e Guarino; Gli appuntamenti da non perdere fino al 22 febbraio Le chance degli atleti azzurri, i favoriti, le possibili sorprese; LIVE Pattinaggio artistico, Prova a squadre Olimpiadi in DIRETTA: da Daniel Grassl dipende il destino azzurro. LIVE Pattinaggio artistico, Prova a squadre Olimpiadi in DIRETTA: Italia in finale! E’ terza dopo i programmi cortiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.14: Appuntamento alle 21.58 per la free dance con le prime squadre ancora in corsa 21.11: Questa la ... oasport.it A che ora il pattinaggio artistico oggi in tv, Olimpiadi 2026: programma 7 febbraio, streaming, italiani in garaL'Italia del pattinaggio di figura ritorna in pista. Oggi, sabato 7 febbraio, si svolgerà la seconda giornata valida per il Team Event alle Olimpiadi di ... oasport.it Lui si sposa, lei ha un nuovo compagno, ma sul ghiaccio dei Giochi si dicono ancora una volta: "insieme". Con i costumi che raccontano il mare, la luna e il sogno di un podio olimpico. Sono terzi dopo la prima prova del Team Event x.com Lara Naki Gutmannn si è attestata al terzo posto nel programma corto femminile del Team Event di pattinaggio di figura di Milano Cortina 2026. L'Italia occupa, pertanto, la terza posizione nella classifica generale dell'evento dopo la prima giornata con 22 punt facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.