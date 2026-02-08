Sofia Goggia si trova al terzo posto nella discesa libera a metà gara alle Olimpiadi di Milano Cortina. La gara è appena iniziata alle 11 e tutto può ancora cambiare. Gli italiani sono pronti a sfidarsi in diverse discipline, con molte aspettative e tensione. La giornata promette emozioni fino all’ultimo minuto.

Sofia Goggia terza in podio, nella discesa libera, a metà gara. Questo il risultato, parziale e in divenire, della lunga giornata delle Olimpiadi invernali 2026, che si è aperta alle 11.30 con il femminile sulla mitica Olympia delle Tofane, a Cortina. Niente da fare per le altre tre italiane Brignone, Delago e Pirovano. Dopo Cortina ci si sposta poi a Livigno per il gigante parallelo di snowboard, disciplina nella quale l’Italia ha le sue occasioni: al maschile gli azzurri hanno dominato la stagione di Coppa del Mondo con cinque successi su sette gare, così come il settore femminile promette risultati importanti.🔗 Leggi su Open.online

Oggi le Olimpiadi di Milano-Cortina arrivano in tv con le prime gare.

Oggi alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina si svolgono diverse gare.

Milano-Cortina 2026, Goggia: Attesa difficile da gestire, il bronzo era l'unico colore che mancavaMi mancava l'ultimo colore alle Olimpiadi, sono dispiaciuta perché l'attesa non è stata di semplice gestione. Sono rimasta focalizzata su quello che dovevo fare, avevo gli incubi della prima traversa ... sportmediaset.mediaset.it

Milano Cortina 2026. Discesa libera donne: Sofia Goggia è bronzo! Grave infortunio per VonnDiscesa libera femminile: la classifica definitiva 1 Johnson Breezy (Stati Uniti d’America) — 1:36.102 Emma Aicher (Germania) — 1:36.14 (+0.04)3 Sofia Goggia (Italia) — 1:36.69 (+0.59) 4 Jacqueline Wi ... msn.com

Olimpiadi Milano Cortina, Sofia Goggia terza a metà gara. Tutte le sfide degli italiani per oggi 8 febbraio x.com

Olimpiadi Invernali Milano-Cortina: Su Yiming ha conquistato la prima medaglia per la delegazione cinese Nella finale maschile di snowboard big air alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, l’atleta cinese Su Yiming ha conquistato la medaglia di bronzo. Si t facebook