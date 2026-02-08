Milano-Cortina bronzo per Sofia Goggia | terzo podio consecutivo ai Giochi Sesta Pirovano decima Brignone

Sofia Goggia torna sul podio ai Giochi di Milano-Cortina. La sciatrice italiana ha conquistato il bronzo nella discesa libera, la sua terza medaglia consecutiva alle Olimpiadi invernali. Ha chiuso con il tempo di 1’36”96, dimostrando ancora una volta tutta la sua determinazione. Sul podio anche altre due azzurre: Federica Pirovano si piazza sesta e Federica Brignone arriva decima.

Per la terza volta consecutiva alle Olimpiadi invernali, Sofia Goggia conquista il podio nella disciplina della discesa libera che a Milano-Cortina 2026 significa medaglia di bronzo con il tempo di 1’36’96”. Davanti a tutte, oro olimpico, l’americana Breezy Johnson con il tempo di 1’36”10 mentre a soli quattro centesimi, medaglia d’argento, la tedesca Emma Aicher (1’36”14). Benissimo Laura Pirovano che chiude al sesto posto, soltanto decima Federica Brignone, undicesima Nicol Delago. La gara di Goggia. Sofia Goggia, con il pettorale numero 15, inizia molto bene guadagnando sulla capolista Johnson 18 centesimi, poi però due lievi errori le costano 50 centesimi di ritardo, al terzo intertempo recupera alla grande ma poi perde ancora in un dosso e chiude al terzo posto con il tempo di 1’36”96. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Milano-Cortina, bronzo per Sofia Goggia: terzo podio consecutivo ai Giochi. Sesta Pirovano, decima Brignone Approfondimenti su Milano Cortina Milano Cortina 2026, Sofia Goggia di bronzo: terzo podio olimpico consecutivo nella discesa La discesa femminile ai Giochi di Milano Cortina 2026 si conclude con un podio tutto italiano. Sci, la discesa femminile a Cortina: in testa l'americana Johnson, terza Pirovano, sesta Brignone, attesa per Goggia La diretta La discesa femminile di oggi a Cortina si è aperta con l'americana Johnson in testa. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Milano Cortina Argomenti discussi: Giovanni Franzoni e Dominik Paris, argento e bronzo! Italia fa Doppietta Olimpica storica a Bormio · Risultati sci oggi | Discesa libera Milano Cortina 2026; Il medagliere azzurro alle Olimpiadi Milano Cortina 2026; Olimpiadi, il medagliere di Milano Cortina 2026: Italia a quota 3; Milano Cortina: cariche contro manifestanti in zona Corvetto. Italia vince tre medaglie. Goggia bronzo in discesa libera a Milano Cortina. Dramma Vonn, caduta e infortunioL'azzurra terza alle spalle di Johnson e Aicher. Vonn cade rovinosamente, portata via in elicottero Sofia Goggia medaglia di bronzo nella discesa libera femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 ... adnkronos.com Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026Leggi su Sky TG24 l'articolo Olimpiadi Milano Cortina 2026, i risultati di oggi: Goggia terza in discesa libera ... tg24.sky.it Olimpiadi Milano Cortina, Sofia Goggia terza a metà gara. Tutte le sfide degli italiani per oggi 8 febbraio x.com Era una stella attesa di Milano-Cortina. Tornata a correre a 40 anni a 5 dal ritiro ufficiale del 2019, con una protesi al ginocchio destro, solo per queste Olimpiadi. Aveva riportato la rottura del crociato sinistro a Crans-Montana, ma è voluta comunque esserci. L facebook

