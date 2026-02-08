OIimpiadi Milano Cortina 2026 | Sofia Goggia conquista uno storico bronzo

Sofia Goggia ha conquistato il suo primo bronzo olimpico a Milano Cortina 2026. L’azzurra ha chiuso terza nella discesa, alle spalle di Johnson e Aicher. La sua performance ha fatto la storia della disciplina, portando a casa un risultato che nessuna aveva mai raggiunto prima in questa edizione. La gara si è disputata sulle note di emozioni forti e di grande tensione, con Goggia che ha saputo mantenere la freddezza fino all’ultimo minuto.

L'azzurra Sofia Goggia terza alle spalle di Johnson e Aicher L'Olimpia delle Tofane si conferma teatro di emozioni estreme, consacrando. L'Olimpia delle Tofane si conferma teatro di emozioni estreme, consacrando Sofia Goggia nel firmamento eterno dello sci alpino. La campionessa bergamasca conquista un bronzo che profuma di platino, diventando la prima donna nella storia capace di salire sul podio olimpico della discesa libera per tre edizioni consecutive. Una costanza di rendimento che scollina oltre il talento tecnico, entrando di diritto nella pura resilienza agonistica. Davanti a lei, una maestosa Breezy Johnson strappa l'oro con una prova di forza totale, seguita dalla giovane rivelazione Emma Aicher.

