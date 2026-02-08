Gli agenti anti-immigrazione protagonisti di diverse uccisioni nelle ultime settimane sono presenti anche in Italia La protesta politica arriva anche alle olimpiadi di Milano-Cortina. Lo sciatore statunitense-britannico Gus Kenworthy ha impresso la scritta "Fuck ICE" sulla neve con l'urina. I. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Olimpiadi Milano-Cortina, sciatore Gus Kenworthy scrive "Fuck ICE" sulla neve con l'urina: "Innocenti assassinati, ora basta" - VIDEO

Lo sciatore Gus Kenworthy ha scritto “Fuck Ice” sulla neve durante le Olimpiadi di Milano, portando una protesta diretta contro l’Ice e le politiche anti-immigrazione promosse dal presidente statunitense Donald Trump.

Gus Kenworthy, medagliato olimpico di freestyle, si fa notare durante le Olimpiadi di Milano Cortina.

