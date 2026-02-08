Olimpiadi Milano-Cortina sciatore Gus Kenworthy scrive Fuck ICE sulla neve con l' urina | Innocenti assassinati ora basta - VIDEO
Gli agenti anti-immigrazione protagonisti di diverse uccisioni nelle ultime settimane sono presenti anche in Italia La protesta politica arriva anche alle olimpiadi di Milano-Cortina. Lo sciatore statunitense-britannico Gus Kenworthy ha impresso la scritta "Fuck ICE" sulla neve con l'urina. I. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Scrive “Fuck Ice” sulla neve: lo sciatore Gus Kenworthy porta alle Olimpiadi la protesta contro le milizie anti-immigrazione
Lo sciatore Gus Kenworthy ha scritto “Fuck Ice” sulla neve durante le Olimpiadi di Milano, portando una protesta diretta contro l’Ice e le politiche anti-immigrazione promosse dal presidente statunitense Donald Trump.
Gus Kenworthy scrive con l’urina sulla neve un messaggio di protesta alle Olimpiadi di Milano Cortina
Gus Kenworthy, medagliato olimpico di freestyle, si fa notare durante le Olimpiadi di Milano Cortina.
