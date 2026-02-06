Gus Kenworthy scrive con l'urina sulla neve un messaggio di protesta alle Olimpiadi di Milano Cortina

Gus Kenworthy, medagliato olimpico di freestyle, si fa notare durante le Olimpiadi di Milano Cortina. Ha scritto un messaggio di protesta sulla neve, usando la propria urina, contro l’ICE di Trump che è presente all’evento per proteggere la delegazione statunitense. L’azzurro ha scelto un modo molto diretto per far sapere il suo dissenso.

Il medagliato olimpico di freestyle Gus Kenworthy ha postato l'immagine della scritta fatta sulla neve con la sua urina per protestare contro l'ICE di Trump, presente alle Olimpiadi di Milano Cortina per garantire la sicurezza della delegazione statunitense.

