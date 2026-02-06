Scrive Fuck Ice sulla neve | lo sciatore Gus Kenworthy porta alle Olimpiadi la protesta contro le milizie anti-immigrazione

Lo sciatore Gus Kenworthy ha scritto “Fuck Ice” sulla neve durante le Olimpiadi di Milano, portando una protesta diretta contro l’Ice e le politiche anti-immigrazione promosse dal presidente statunitense Donald Trump. L’atleta ha scelto di usare la pista come palco per far ascoltare il suo messaggio, attirando l’attenzione di spettatori e media su un tema caldo e controverso.

Milano, 6 febbraio 2026 – La protesta contro la presenza dell’Ice alle Olimpiadi e, in generale, contro la milizia anti-immigrazione schierata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump in diversi scenari approda anche “sul campo”. L’iniziativa. Lo sciatore britannico freestyle Gus Kenworthy ha scritto "Fuck Ice”, ovvero "Fanc. l'Ice" sulla neve prima della sua quarta corsa olimpica a Milano Cortina. Kenworthy ha condiviso su Instagram un'immagine che mostra la scritta incorniciata dai suoi sci con una didascalia che esortava gli americani a chiamare i senatori della loro circoscrizione per protestare contro i metodi della forza anti-immigrazione Usa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Scrive “Fuck Ice” sulla neve: lo sciatore Gus Kenworthy porta alle Olimpiadi la protesta contro le milizie anti-immigrazione Approfondimenti su Gus Kenworthy Steve Bannon: "Non volete gli agenti Ice alle Olimpiadi? Fuck You Italia" L’ex consigliere di Donald Trump, Steve Bannon, si scaglia contro le decisioni italiane sugli agenti ICE in vista delle Olimpiadi. Gus Kenworthy e il coming out che ha cambiato la storia dei sport invernali Gus Kenworthy torna a far parlare di sé, questa volta con un gesto che ha fatto molto discutere: il suo coming out ha acceso i riflettori sul tema dei diritti nel mondo dello sport invernale. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Gus Kenworthy Argomenti discussi: Steve Bannon critica Meloni, non dice nulla di rilevante, e insulta l'Italia su ICE e Olimpiadi: F******; L'Italia si fo***. L'attacco shock arriva dagli Stati Uniti: polemiche feroci. Bruce Springsteen, "Street of Minneapolis". Fuck ICE! Testo: Strade di Minneapolis “Attraverso il gelo e il ghiaccio dell’inverno giù per Nicollet Avenue una città in fiamme combatteva fuoco e ghiaccio sotto gli stivali degli occupanti. L’armata privata di Re Trum facebook Bannon: “Polemiche sugli agenti Ice alle Olimpiadi All’Italia dico Fuck you” - la Repubblica x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.