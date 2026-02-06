Scrive Fuck Ice sulla neve | lo sciatore Gus Kenworthy porta alle Olimpiadi la protesta contro le milizie anti-immigrazione

6 feb 2026

Lo sciatore Gus Kenworthy ha scritto “Fuck Ice” sulla neve durante le Olimpiadi di Milano, portando una protesta diretta contro l’Ice e le politiche anti-immigrazione promosse dal presidente statunitense Donald Trump. L’atleta ha scelto di usare la pista come palco per far ascoltare il suo messaggio, attirando l’attenzione di spettatori e media su un tema caldo e controverso.

Milano, 6 febbraio 2026 – La protesta contro la presenza dell’Ice alle Olimpiadi e, in generale, contro la milizia anti-immigrazione schierata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump in diversi scenari approda anche “sul campo”. L’iniziativa. Lo sciatore britannico freestyle Gus Kenworthy ha scritto "Fuck Ice”, ovvero "Fanc. l'Ice" sulla neve prima della sua quarta corsa olimpica a Milano Cortina. Kenworthy ha condiviso su Instagram un'immagine che mostra la scritta incorniciata dai suoi sci con una didascalia che esortava gli americani a chiamare i senatori della loro circoscrizione per protestare contro i metodi della forza anti-immigrazione Usa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

