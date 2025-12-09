Milano-Cortina 2026 gli studenti realizzano un opuscolo speciale | Fiamma e fiaccola Una luce sulla strada dalle Olimpiadi
Presentata alla Fabbrica delle Candele un opuscolo dedicato alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Si tratta di un'opera realizzata dagli studenti del liceo Artistico e musicale Antonio Canova di Forlì, nata su idea del vicecomandante della Polizia locale, Andrea Gualtieri, e supportato. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Olimpiadi Milano Cortina 2026, cercasi lavoratori: sono mille i posti disponibili
Verso le Olimpiadi Milano-Cortina 2026: Tirano si è aggiudicata i Giochi della Cultura
Milano-Cortina, Abodi in visita al quartiere fieristico di Rho
Prosegue il conto alla rovescia verso Milano Cortina 2026. A 60 giorni dall'Olimpiade parla lo slalomista di Bologna, fenomeno azzurro a cavallo tra gli anni ’80 e ’90: «Il successo più bello? Quello ai Giochi di Albertville» L'intervista - facebook.com Vai su Facebook
MILANO CORTINA | La Tomba delle Olimpiadi a Milano per i Giochi invernali. Straordinario prestito, da Tarquinia alla Fondazione Rovati. #ANSA Vai su X
No stage, no party. La beffa dei tirocini gratis alle Olimpiadi - «Ci hanno spiegato che il motivo è la mancanza di budget», raccontano alcuni studenti dell’accademia di Brera utilizzati per lavorare all’inaugurazione. Secondo editorialedomani.it