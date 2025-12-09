Milano-Cortina 2026 gli studenti realizzano un opuscolo speciale | Fiamma e fiaccola Una luce sulla strada dalle Olimpiadi

Forlitoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Presentata alla Fabbrica delle Candele un opuscolo dedicato alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Si tratta di un'opera realizzata dagli studenti del liceo Artistico e musicale Antonio Canova di Forlì, nata su idea del vicecomandante della Polizia locale, Andrea Gualtieri, e supportato. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Olimpiadi Milano Cortina 2026, cercasi lavoratori: sono mille i posti disponibili

Verso le Olimpiadi Milano-Cortina 2026: Tirano si è aggiudicata i Giochi della Cultura

Milano-Cortina, Abodi in visita al quartiere fieristico di Rho

milano cortina 2026 studentiNo stage, no party. La beffa dei tirocini gratis alle Olimpiadi - «Ci hanno spiegato che il motivo è la mancanza di budget», raccontano alcuni studenti dell’accademia di Brera utilizzati per lavorare all’inaugurazione. Secondo editorialedomani.it

Cerca Video su questo argomento: Milano Cortina 2026 Studenti