Olimpiadi Milano Cortina l’intervento di Giorgia Meloni | I nemici dell’Italia…

La premier Giorgia Meloni attacca duramente chi mette in discussione le Olimpiadi invernali di Milano e Cortina. Durante un comizio, ha parlato di “nemici dell’Italia” e ha difeso l’organizzazione, dopo gli scontri a Milano e i danni alla rete ferroviaria che hanno alimentato polemiche e tensioni politiche. La situazione resta calda, con molti che chiedono chiarezza e responsabilità.

Le tensioni legate alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina tornano al centro del dibattito politico dopo gli scontri avvenuti a Milano e i sabotaggi che hanno colpito la rete ferroviaria. Episodi distinti ma ravvicinati nel tempo, che hanno acceso lo scontro istituzionale e portato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a intervenire pubblicamente, condannando con durezza quanto accaduto e parlando di danni d'immagine per il Paese proprio mentre prosegue la macchina organizzativa dei Giochi. Nel dettaglio, a Milano si sono registrati momenti di tensione durante una manifestazione di protesta contro le Olimpiadi invernali.

