Olimpiadi invernali Meloni interviene sugli scontri di Milano | Nemici dell’Italia

Da cultweb.it 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La premier Giorgia Meloni non ha usato mezzi termini per commentare gli scontri di ieri a Milano. In un messaggio chiaro, ha definito i manifestanti “nemici dell’Italia” e ha condannato duramente quanto accaduto durante la protesta contro le Olimpiadi invernali. Meloni ha espresso preoccupazione per la violenza e ha chiesto responsabilità a chi ha partecipato agli scontri.

La premier Giorgia Meloni è intervenuta con parole durissime sugli scontri avvenuti ieri a Milano durante la manifestazione contro le Olimpiadi invernali. Attraverso un post sui social, la presidente del Consiglio ha espresso solidarietà alla città e alle forze dell’ordine, definendo i manifestanti violenti come nemici dell’Italia e degli italiani. Migliaia e migliaia di italiani in queste ore lavorano perché tutto funzioni durante le Olimpiadi. Tantissimi lo fanno da volontari, perché vogliono che la loro Nazione faccia bella figura, che sia ammirata e rispettata. Poi ci sono loro: i nemici dell’Italia e degli italiani, che manifestano “contro le Olimpiadi”, facendo finire queste immagini sulle televisioni di mezzo mondo. 🔗 Leggi su Cultweb.it

olimpiadi invernali meloni interviene sugli scontri di milano nemici dell8217italia

© Cultweb.it - Olimpiadi invernali, Meloni interviene sugli scontri di Milano: “Nemici dell’Italia”

Approfondimenti su Olimpiadi Invernali

Scontri a corteo Milano contro Olimpiadi, Meloni: “Nemici dell’Italia e degli italiani”

Stamattina a Milano alcune decine di persone si sono radunate per manifestare contro le Olimpiadi invernali.

Scontri al corteo anti-Olimpiadi, Meloni: "Sono bande di delinquenti nemici dell'Italia"

Durante il corteo contro le Olimpiadi, sono scoppiati scontri tra manifestanti e forze dell’ordine.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Olimpiadi Invernali

Argomenti discussi: Alle Olimpiadi il giallo dello SPOUSE, spunta il consorte fantasma di Meloni al pranzo con Vance; Meloni sul decreto sicurezza: La gente vuole questo: norme severe. La stretta sulle norme unisce la maggioranza; Roberta Metsola a Roma, incontri con Papa Leone XIV e Meloni; Ice alle Olimpiadi, Meloni spegne la sinistra a corto di argomenti: il chiarimento che silenzia le polemiche.

olimpiadi invernali meloni intervieneScontri al corteo anti-Olimpiadi, Meloni: Sono bande di delinquenti nemici dell'ItaliaMigliaia e migliaia di italiani in queste ore lavorano perché tutto funzioni durante le Olimpiadi. Tantissimi lo fanno da volontari, ... iltempo.it

Meloni, chi manifesta contro le Olimpiadi nemico dell’Italia«Migliaia e migliaia di italiani in queste ore lavorano perché tutto funzioni durante le Olimpiadi. Tantissimi lo fanno da volontari, perché vogliono ... ilsole24ore.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.