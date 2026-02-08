Olimpiadi invernali Meloni interviene sugli scontri di Milano | Nemici dell’Italia

La premier Giorgia Meloni non ha usato mezzi termini per commentare gli scontri di ieri a Milano. In un messaggio chiaro, ha definito i manifestanti “nemici dell’Italia” e ha condannato duramente quanto accaduto durante la protesta contro le Olimpiadi invernali. Meloni ha espresso preoccupazione per la violenza e ha chiesto responsabilità a chi ha partecipato agli scontri.

La premier Giorgia Meloni è intervenuta con parole durissime sugli scontri avvenuti ieri a Milano durante la manifestazione contro le Olimpiadi invernali. Attraverso un post sui social, la presidente del Consiglio ha espresso solidarietà alla città e alle forze dell’ordine, definendo i manifestanti violenti come nemici dell’Italia e degli italiani. Migliaia e migliaia di italiani in queste ore lavorano perché tutto funzioni durante le Olimpiadi. Tantissimi lo fanno da volontari, perché vogliono che la loro Nazione faccia bella figura, che sia ammirata e rispettata. Poi ci sono loro: i nemici dell’Italia e degli italiani, che manifestano “contro le Olimpiadi”, facendo finire queste immagini sulle televisioni di mezzo mondo. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Stamattina a Milano alcune decine di persone si sono radunate per manifestare contro le Olimpiadi invernali.

Durante il corteo contro le Olimpiadi, sono scoppiati scontri tra manifestanti e forze dell’ordine.

