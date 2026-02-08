LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 8 febbraio in DIRETTA | bronzo Dalmasso azzurri in corsa per il podio nel biathlon

Oggi i giochi olimpici invernali si sono accesi con una giornata intensa. Dalmasso ha conquistato il bronzo nel biathlon, mentre gli azzurri continuano a lottare per salire sul podio. La competizione è ancora aperta e le emozioni non mancano. Seguiteci per gli aggiornamenti in tempo reale.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, domenica 8 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla.

