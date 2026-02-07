Curling la Gran Bretagna continua a volare alle Olimpiadi L’Italia se la gioca per la semifinale la Norvegia tallona

La Gran Bretagna continua a conquistare vittorie nel curling doppio misto alle Olimpiadi di Milano Cortina. Con sette successi di fila, i britannici si assicurano il passaggio in semifinale. L’Italia si gioca le sue chance, mentre la Norvegia si avvicina a passo spedito.

La Gran Bretagna prosegue il proprio cammino da imbattuta nel torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, infilando la settima vittoria consecutiva e blindando la qualificazione alle semifinali. Jennifer Dodds e Bruce Mouat hanno regolato gli statunitensi Cory Thiesse e Korey Dropkin per 6-4, infliggendo così la prima sconfitta ai Campioni del Mondo 2023 sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo. Gli scozzesi hanno preso il largo nelle prime due frazioni (3-0), sono poi stati bravi ad arginare il rientro del binomio a stelle e strisce (tre punti nel quinto end, per il 4-4) e hanno poi fatto la differenza strappando la mano agli avversari, che avevano chiamato il vantaggio del power-play nel settimo parziale e che invece hanno subito un punto in una situazione favorevole. 🔗 Leggi su Oasport.it

