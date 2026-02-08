Olimpiadi Milano-Cortina | Lindsay Vonn operata per una frattura alla gamba sinistra

Lindsay Vonn si è sottoposta a un intervento all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. La campionessa americana, caduta during le prove a Cortina, ha fratturato la gamba sinistra e ora si trova sotto i ferri per stabilizzarla. La sua condizione sembra stabile, ma resta da capire quanto tempo sarà fuori dagli impegni agonistici.

TREVISO – Lindsey Vonn, dopo la brutta caduta a Cortina, è stata operata all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso per la stabilizzazione di una frattura alla gamba sinistra. Lo rende noto la direzione dell’Ulss 2 di Treviso. La campionessa americana è stata soccorsa dal personale del Medical Service regionale per i giochi olimpici e immediatamente trasferita in elicottero al Policlinico Codivilla di Cortina, gestito dall’Ulss 1 dove sono stati effettuati tutti gli accertamenti diagnostici, e quindi trasportata al Ca’ Foncello. Domani, 9 febbraio 2026, alle 12.00 è previsto un nuovo bollettino medico. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

