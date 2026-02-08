Lindsey Vonn si è infortunata durante la discesa libera a Milano Cortina. L’americana, tra le favorite della gara, è caduta improvvisamente dopo pochi secondi di corsa, prima ancora di arrivare al primo intermedio. La sua grida di dolore ha attirato l’attenzione di tutti e ora si attende di sapere quanto sia grave l’incidente.

Caduta choc per Lindsey Vonn durante la discesa libera di Milano Cortina. L’americana, una delle favorite della discesa di oggi, è finita a terra dopo pochi secondi di gara, prima del primo intermedio. In zona d’arrivo è calato il silenzio e si è sentito un urlo e le grida di dolore della sciatrice. L'americana portata via in elicottero Lindsey Vonn è stata caricata sull'elicottero con un verricello e portata via in direzione del punto di primo soccorso, dove verranno fatti i primi accertamenti e verrà deciso se sarà indirizzata all’ospedale olimpico Codivilla a Cortina d’Ampezzo. Possibile il trasferimento agli ospedali di Belluno o Treviso. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Olimpiadi Milano Cortina: caduta choc per Lindsey Vonn, l'americana grida per il dolore

Questa mattina, le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono cominciate con una brutta sorpresa.

