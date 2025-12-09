Milano-Cortina Malagò a RTL 102.5 | Quattro manifestazioni per inaugurare le Olimpiadi
“Oggi mancano 56 giorni a Milano-Cortina, qualcuno é in preda al panico. Ma io sono sereno, ogni giorno che manca serve moltissimo”, dice Malagò. “Fino al 6 febbraio, quando ci sarà la cerimonia inaugurale, c’é un viaggio della fiaccola: 12 mila km. In 60 città la fiaccola dormirà la sera, tantissimi sportivi giganti del passato – continua – Siamo partiti con un trio dallo Stadio dei Marmi e continuano sul territorio. La fiamma passerà in tutti i siti Unesco italiani”. “Da una parte mi fa sorridere la domanda. Non so perché nascano queste voci”. Giovanni Malagò risponde così alla domande in diretta su Rtl 102. 🔗 Leggi su Panorama.it
Olimpiadi Milano Cortina 2026, cercasi lavoratori: sono mille i posti disponibili
Verso le Olimpiadi Milano-Cortina 2026: Tirano si è aggiudicata i Giochi della Cultura
Milano-Cortina, Abodi in visita al quartiere fieristico di Rho
Milan-Como non può andare in scena a San Siro perché occupato dalla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Il Milan adesso dovrà trovare una soluzione alternativa in Italia tra gli stadi non occupati in quel weekend e vicini a Vai su X
Prosegue il conto alla rovescia verso Milano Cortina 2026. A 60 giorni dall'Olimpiade parla lo slalomista di Bologna, fenomeno azzurro a cavallo tra gli anni ’80 e ’90: «Il successo più bello? Quello ai Giochi di Albertville» L'intervista - facebook.com Vai su Facebook
Milano-Cortina, Malagò a RTL 102.5: “Quattro manifestazioni per inaugurare le Olimpiadi” - A parlare è Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano Cortina, in diretta su Rtl 102. Come scrive panorama.it
Laura Pausini abbandona i social: «Sono luoghi di odio e rabbia. Mi stavano creando una dipendenza malata» gazzettadelsud.it
Il Vaticano si ammoderna: in formato digitale il “who’s who” della Chiesa cattolica repubblica.it
Cameron Norrie esprime una preferenza: “Alcaraz migliore di Sinner e vi dico il perché” oasport.it
Nuovo corso di pianoforte da Proxima Music con Giovanni Fabiani lanazione.it
“È questo il segreto”: Garlasco, la rivelazione choc di De Rensis a Giletti thesocialpost.it
Ucraina, Papa Leone tradisce Papa Francesco: dalla Nato che “abbaia” alla “pace giusta” thesocialpost.it