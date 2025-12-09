Milano-Cortina Malagò a RTL 102.5 | Quattro manifestazioni per inaugurare le Olimpiadi

Panorama.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Oggi mancano 56 giorni a Milano-Cortina, qualcuno é in preda al panico. Ma io sono sereno, ogni giorno che manca serve moltissimo”, dice Malagò. “Fino al 6 febbraio, quando ci sarà la cerimonia inaugurale, c’é un viaggio della fiaccola: 12 mila km. In 60 città la fiaccola dormirà la sera, tantissimi sportivi giganti del passato – continua – Siamo partiti con un trio dallo Stadio dei Marmi e continuano sul territorio. La fiamma passerà in tutti i siti Unesco italiani”. “Da una parte mi fa sorridere la domanda. Non so perché nascano queste voci”. Giovanni Malagò risponde così alla domande in diretta su Rtl 102. 🔗 Leggi su Panorama.it

