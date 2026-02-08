Domani alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina si svolgono altre cinque gare. Sono in palio medaglie per la combinata maschile a squadre di sci alpino, lo slopestyle femminile di sci freestyle, i 1000 metri femminili di speed skating, il big air femminile di snowboard e il trampolino piccolo maschile di salto con gli sci. I protagonisti si preparano a scendere in pista in un giorno ricco di emozioni.

Domani, lunedì 9 febbraio, si assegneranno altre medaglie alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: saranno cinque i titoli in palio, ovvero quelli della combinata maschile a squadre di sci alpino, dello slopestyle femminile di sci freestyle, dei 1000 metri femminili di speed skating, del big air femminile di snowboard e del trampolino piccolo maschile di salto con gli sci. Si concluderà il round robin e si disputeranno le semifinali del doppio misto di curling, proseguiranno la fase a gironi del torneo di hockey su ghiaccio femminile, gli allenamenti dal trampolino piccolo del salto per la combinata nordica, le prove cronometrate del doppio di slittino, e dello skeleton individuale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Olimpiadi Milano Cortina 2026: il programma di domani (9 febbraio). Orari, tv, ordine delle gare

Domani, 4 febbraio, si apre ufficialmente il sipario sulle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Domani, giovedì 5 febbraio, le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 continuano con molte gare in programma.

