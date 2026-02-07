Olimpiadi Milano-Cortina 2026 streaming e diretta tv | dove vedere le gare

Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 sono partite. Le gare sono in corso e milioni di spettatori cercano di capire dove seguire le competizioni, tra streaming online e dirette tv. La prima giornata si è aperta con grande entusiasmo e alcuni eventi stanno già attirando l’attenzione del pubblico.

. Le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 sono iniziate. L’evento a Cinque Cerchi ritorna in Italia a 20 anni di distanza da Torino 2006, edizione in cui la spedizione azzurra conquistò 11 medaglie (cinque d’oro, sei di bronzo). 16 sport e 116 eventi da medaglia, da disputarsi in quattro zone geografiche del Bel Paese: Cortina, Milano, Val di Fiemme e Valtellina. Dove vedere le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv. I Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 sono trasmessi in diretta tv e in chiaro sui canali Rai. 🔗 Leggi su Tpi.it

