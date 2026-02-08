Milano scontri al Corvetto tra manifestanti e polizia al corteo contro Olimpiadi e ICE Meloni attacca | Nemici dell' Italia - VIDEO

A Milano, nel quartiere Corvetto, si sono verificati scontri tra manifestanti e polizia durante un corteo contro le Olimpiadi e l’ICE. Alcuni partecipanti, incappucciati e con caschi, si sono staccati dal gruppo principale e si sono diretti verso la tangenziale Est, dove hanno lanciato bottiglie, petardi e altri oggetti contro le forze dell’ordine. La tensione è salita, e le forze dell’ordine hanno risposto con cariche e spray al peperoncino. Nel frattempo, Meloni ha commentato gli scontri, defin

Una frangia di partecipanti, incappucciati e con caschi, si è staccata dal corteo principale per dirigersi verso la tangenziale Est dove stazionavano le forze dell'ordine, e dove sono stati lanciati bottiglie, petardi e altri oggetti Scontri a Milano al quartiere Corvetto tra manifestanti e polizia. Scontri a corteo Milano contro Olimpiadi, Meloni: "Nemici dell'Italia e degli italiani". Milano, corteo contro le Olimpiadi: così la manifestazione è impazzita al Corvetto. Agli agenti lanciato anche un blocco di cemento rubato da un cantiere. Milano, scontri tra antagonisti e polizia a Corvetto: la polizia risponde con cariche e idranti. Fermate 6 persone. A Milano il corteo di protesta contro le Olimpiadi 2026 e l'ICE. Tensioni alla manifestazione contro le Olimpiadi a Milano in zona Corvetto. Olimpiadi Milano-Cortina 2026, al Corvetto la guerriglia urbana tra manifestanti e polizia: scontri durissimi in strada. Alcuni manifestanti hanno tentato di avvicinarsi alle forze dell'ordine. Il corteo contro le Olimpiadi a Milano è sfociato, sul finale, al Corvetto, in scontri con la polizia. Ci sono state cariche e sono stati usati gli idranti da parte delle forze dell'ordine contro i manifestanti. A sfilare contro l'organizzazione dei Giochi i movimenti antagonisti nel corteo nazionale in cui confluiscono gruppi in arrivo da tutto il nord Italia. Meloni: "Chi manifesta contro le Olimpiadi è nemico dell'Italia"

