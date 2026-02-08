Lindsey Vonn cade nella discesa libera con il crociato rotto | è stata soccorsa in elicottero

Durante la discesa libera femminile alle Olimpiadi di Milano – Cortina 2026, Lindsey Vonn è caduta violentemente, rompendosi il crociato. La sciatrice è stata recuperata in elicottero e trasferita in ospedale. La sua partecipazione alle Olimpiadi ora è in bilico.

Brutta caduta per Lindsey Vonn durante la gara di discesa libera femminile alle Olimpiadi di Milano – Cortina 2026. La statunitense stava correndo un grosso rischio, si sapeva: ha infatti deciso di partecipare nonostante la rottura del crociato. E all'inizio della sua prova è caduta, rimanendo immobile a terra in attesa dei soccorsi. Poi è stata portata via in elicottero. Grande apprensione sugli spalti dopo la caduta: tutti con il fiato sospeso e in attesa di capire le sue condizioni.

