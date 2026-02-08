Lindsey Vonn cade rovinosamente con il crociato già rotto | urla disperate nel silenzio di Cortina
Lindsey Vonn si rompe il legamento crociato durante la discesa libera a Cortina. La campionessa statunitense di 41 anni cade rovinosamente, urlando di dolore subito dopo essere partita. Gli spettatori assistono increduli a un incidente che potrebbe mettere fine alla sua carriera.
Momento terribile per Lindsey Vonn alle Olimpiadi di Milano Cortina: la 41enne campionessa statunitense è caduta appena dopo essere partita nella discesa libera.🔗 Leggi su Fanpage.it
Vonn, brutta caduta nella discesa di Cortina: soccorsi in pista, gara interrotta, cosa è successoCORTINA D'AMPEZZO - Momenti di paura durante la discesa libera femminile quando Lindsey Vonn, appena uscita dal cancelletto di partenza è caduta rovinosamente. Scesa con il pettorale #13 la ... tuttosport.com
Vonn cade, Giochi appesi a un filo. Se so fare qualcosa è tornare, il mio sogno olimpico non è finito»Infortunio al ginocchio per l’americana dopo il volo nella discesa libera di Crans Montana: gara cancellata. Timori in vista dell’evento a cinque cerchi, si attende l’esito degli esami. Oggi superG co ... sport.quotidiano.net
Sarà alla partenza della discesa libera dei Giochi, questa mattina alle 11.30 sull’Olimpia delle Tofane. Insieme a lei Sofia Goggia, Nicol Delago e Laura Pirovano. Riflettori puntati sull'americana Lindsey Vonn, ieri terza all'arrivo nonostante la rottura del legam facebook
