Riccardo Lorello conquista il bronzo nei 5 km di pattinaggio di velocità ai Giochi di Milano-Cortina. Il giovane atleta milanese sorprende tutti, portando a casa una medaglia inaspettata. La sua famiglia festeggia in casa, mentre Lorello si prepara già alla prossima sfida.

Ti aspetti Davide Ghiotto, arriva Riccardo Lorello. Il giovane atleta milanese piazza la zampata nei 5 chilometri di pattinaggio di velocità e conquista un bronzo inatteso ai Giochi di Milano-Cortina. Da totale outsider, il 22enne di Rho, che vive a pochi chilometri dall’arena olimpica, ha chiuso alle spalle del norvegese Sander Eitrem e del ceco Metod?j Jílek, che si sono giocati oro e argento nella stessa stellare batteria con due tempi che al di sotto del precedente record olimpico. Un crono che Lorello ha sfiorato fermandosi a 6’09?02. Inarrivabili Eitrem (6’03?95) e Jilek (6’06?22), ma allo stesso tempo inarrivabile lui per tutti gli altri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Olimpiadi invernali, Lorello fa festa in casa: è bronzo nei 5km di pattinaggio di velocità

L'Italia apre le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 con una vittoria da sogno.

La pattinatrice italiana Francesca Lollobrigida conquista la medaglia d'oro nei 3000 metri di pattinaggio di velocità alle Olimpiadi di Milano Cortina.

