Roma invia 50 agenti di polizia locale a Cortina per le Olimpiadi invernali 2026

Roma invierà 50 agenti di polizia locale a Cortina d’Ampezzo in vista delle Olimpiadi invernali 2026. L’iniziativa mira a supportare l’organizzazione degli eventi, garantendo sicurezza e ordine durante le competizioni. Questa collaborazione rafforza il ruolo delle istituzioni italiane nel garantire il buon svolgimento dei Giochi, contribuendo a creare un contesto protetto e efficiente per atleti, visitatori e residenti.

Roma Capitale sarà al fianco di Cortina d'Ampezzo per assicurare un'organizzazione efficiente e sicura dei prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali. La Giunta guidata dal sindaco Roberto Gualtieri ha approvato lo schema di protocollo d'intesa che definisce il contributo della Polizia.

