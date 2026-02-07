Tutti gli eventi food da seguire durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026

Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 portano in piazze e montagne un ricco calendario di eventi gastronomici. Durante le gare, i visitatori potranno assaggiare piatti tipici e partecipare a degustazioni, trasformando la manifestazione sportiva in un’occasione per scoprire anche la cucina locale. Le iniziative coinvolgono ristoranti, chef e produttori, pronti a far conoscere i sapori di questa regione in un contesto internazionale.

Ovviamente, non ne mancheranno tanti di taglio enogastronomico, che permetteranno di conoscere la cultura culinaria di Paesi diversi, o semplicemente che celebreranno i prodotti e i cuochi italiani legandoli al panorama delle montagne innevate. Abbiamo raccolto per voi quelli da non perdere assolutamente. Un caffè in cabinovia Caffè Vergnano - Official Coffee delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 firma un progetto di rigenerazione che trasforma sei cabinovie dismesse degli impianti di Livigno in originali coffee corner di design. Un'iniziativa che unisce recupero creativo, cultura del caffè e spirito olimpico.

