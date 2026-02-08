Olimpiadi in Valtellina già dodicimila arrivi | superato l’esame

Bormio ha aperto ufficialmente le porte ai Giochi Olimpici invernali, registrando già 12.000 arrivi. La giornata di ieri si è svolta come una vera e propria prova generale, con l’inaugurazione dello ski stadium e l’accoglienza di tutte le delegazioni. Dopo mesi di preparativi e lavori, la discesa valida per il titolo olimpico si è infatti trasformata in un primo assaggio di cosa ci aspetta tra poco più di due anni. La città si prepara a vivere un evento che promette di portare numeri record e grande entusiasmo.

Bormio (Sondrio), 8 febbraio 2026 – Bormio, buona la prima. Dopo tanto lavoro, dopo aver allestito lo ski stadium, dopo aver accolto tutte le delegazioni, dopo aver inaugurato le infrastrutture, quella di ieri, in occasione della gara di discesa valida per il titolo olimpico di Milano Cortina 2026, è stata la classica «prova generale». E come ogni prova generale che si rispetti c'era quella (giusta) tensione perché l'appuntamento è di quelli da non fallire e quindi un po' tutti gli attori volevano che le cose andassero per il verso giusto. E tutto è filato liscio, certo qualcosina va ancora oliata.

