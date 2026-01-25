Olimpiadi l' ipotesi che l' Ice di Trump arrivi in Valtellina

Si torna a parlare della possibile presenza di agenti dell’ICE, l’agenzia federale statunitense per l’immigrazione e il sicurezza delle frontiere, in Italia durante le Olimpiadi e le Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Questa ipotesi solleva interrogativi sulla gestione della sicurezza e delle relazioni internazionali in occasione dell’evento, suscitando attenzione e dibattito tra istituzioni e pubblico.

La possibile presenza in Italia di agenti dell’Ice, l’agenzia federale statunitense per l’immigrazione e il controllo delle frontiere, in occasione delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 continua a far discutere. Una presenza che, secondo quanto filtra dagli ambienti.🔗 Leggi su Sondriotoday.itImmagine generica

L’Ice di Trump arriva in Italia: gestirà la sicurezza Usa alle Olimpiadi Milano-CortinaL’arrivo dell’Ice, l’agenzia statunitense per l’immigrazione e le dogane, in Italia segna un’importante novità per le Olimpiadi Milano-Cortina, dove gestirà la sicurezza degli Stati Uniti.

