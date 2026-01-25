Olimpiadi l' ipotesi che l' Ice di Trump arrivi in Valtellina

Si torna a parlare della possibile presenza di agenti dell’ICE, l’agenzia federale statunitense per l’immigrazione e il sicurezza delle frontiere, in Italia durante le Olimpiadi e le Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Questa ipotesi solleva interrogativi sulla gestione della sicurezza e delle relazioni internazionali in occasione dell’evento, suscitando attenzione e dibattito tra istituzioni e pubblico.

La possibile presenza in Italia di agenti dell'Ice, l'agenzia federale statunitense per l'immigrazione e il controllo delle frontiere, in occasione delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 continua a far discutere. Una presenza che, secondo quanto filtra dagli ambienti. Per ora pare solo un'ipotesi. Comunque sia, chiariamo anche la nostra posizione. Noi Sentinelli rifiutiamo l'idea che l'Ice possa venire nella nostra città con la giustificazione di rendere sicuro il soggiorno degli atleti statunitensi alle Olimpiadi imminenti. L'ipotesi che il corpo paramilitare americano ICE - la milizia responsabile dell'omicidio di Renee Nicole Good a #Minneapolis e di una serie interminabile di atti di brutalità - "collabori" con le nostre forze dell'ordine per la sicurezza delle Olimpiadi #MilanoCorti

